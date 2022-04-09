Брат Исмаилова про причины отмены боя с Шлеменко: «Сделали операцию три дня назад»

Рамазан Исмаилов, старший брат , рассказал подробности переноса боя с .

«Было две ситуации. Одна — Мухаммед ее уже описывал в интервью: омоновец его по колену сапогом ударил, и связки [колена] порвались. Задержание его друга было, Мухаммед чуть возмущался, и ему в колено дали.

Но он все равно с такой связкой еще полгода ходил, даже выступал, бои делал. Но нога сохла, уменьшалась, и пришлось операцию делать. Это было в начале его карьеры, лет 10 назад.

На другой ноге связка порвалась, когда он боролся с Рашидом Юсуповым. Ситуация вроде безобидная была. Он это видео выкладывал. Борьба была у стенки. Рашид был у Мухаммеда за спиной, бок сбивал ему, и у Маги нога. Там прям звук слышен, как связка порвалась. И вот с тех пор он, можно сказать, наполовину инвалид. Ходит боком, когда с лесенок спускается.

Обе связки порваны. Но с такими связками он дрался. Перед последним боем она [травма колена] вообще дала о себе знать. Был вариант, что могли сняться с боя. Но протянули, все нормально. Она [травма колена] моментами давала о себе знать, а моментами боли Мага не чувствовал.

Провел бой, после чего ему сделали томографию, рентген — что они там делают. И сказали, что нужна операция. Операцию ему сделали три дня назад в Москве. Прооперировали, почистили все. Не знаю, как это на медицинском языке, но ему там восстановили, сделали так, чтобы колено не тревожило его, не болело.

На восстановление нужно недельки две-три, но он уже в возрасте, организм немолодой, поэтому этот бой [со Шлеменко], может быть, перенесется на месяц. А может, и не перенесется — если он восстановится в течение двух недель. Сейчас Рамадан. В Рамадан он большие нагрузки в любом случае не получил бы.

Один из вариантов — перенести бой на месяц. От графика отклоняться не планируем, но все зависит от того, как быстро Мухаммад восстановится. Бой отменять не будем. Но, возможно, он будет перенесен на месяц. В течение месяца все видно будет», – сказал Исмаилов.

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