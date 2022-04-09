Шлеменко про перенос боя с Исмаиловым: «Такой поединок можно подождать»

Российский боец прокомментировал перенос боя с Магомедом Исмаиловым, который должен был состояться в июле на турнире .

— Я об этой новости знал раньше. В первую очередь, я понимаю, что здоровье для любого человека самое важное. Поэтому я в первую очередь желаю Маге максимально восстановиться, чтобы он решил все свои проблемы. Ну и придется подождать, что делать. Хуже, если бы он мне за неделю об этом сказал. Главное, чтобы он восстановился, потому что если ты выигрываешь у соперника, который не был на 100% готов, это не считается твоей полноценной победой. Лучше, чтобы он был хорошо готов.

— Ваш возможный оппонент Фаридун Одилов, когда вы отказались от боя, написал «Воздух этот Шлеменко», почему вы не пишете ничего плохого про Магомеда?

— Все, что мы делаем, к нам возвращается. Хорошо говорить, когда ты здоров, когда тебя это не задело. Я тоже был молодой и не понимал каких-то моментов. Но если ты не проявляешь уважения к тем, кто идет впереди и для тебя эту индустрию сделал, то не забывай, что потом молодежь может к тебе так же отнестись. А может по-другому.

Если он вырос на примерах, где кто-то воздух, то он сам воздухом и останется.

— Вы готовы ждать Магомеда?

— Это принципиальный бой, это не с кем попало бой. Самый большой бой в России в 2022 году, я думаю. Такой бой можно подождать. У Хабиба переносились бои с Фергюсоном, но этот бой оставался актуальным.

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