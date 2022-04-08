Бой Исмаилова и Шлеменко не состоится в июле из-за травмы колена у Магомеда

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Бой между российскими средневесами Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко, запланированный в июле на турнире RCC, не состоится.

Как сообщили «Матч ТВ» организаторы турнира, турнир в Екатеринбурге перенесен на месяц-полтора.

«Турнир с участием Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова перенесён на месяц-полтора. Магомеду была необходима операция на колено, откладывать ее было нельзя. И Александр, и RCC знали об этой операции заранее — Магомед всех предупредил.

Точная дата проведения турнира в Екатеринбурге пока неизвестна. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, это процесс восстановления Магомеда Исмаилова. Во-вторых, нужно смотреть свободные даты на крупных аренах города, чтобы провести этот турнир.

Мы надеемся, что в мае станет известна новая дата. Но этот поединок точно состоится», – сообщили в RCC.

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