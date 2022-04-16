Дацик за 40 секунд нокаутировал Сауло Кавалери и вышел в финал гран-при PRAVDA

15 апреля в Москве прошел вечер бокса промоушена PRAVDA, в главном событии которого состоялся полуфинал гран-при тяжеловесов.

В ринге встретились и Сауло Кавалери. Победу техническим нокаутом в первом раунде одержал россиянин. Бой продлился 40 секунд.

В финале гран-при Дацик подерется с победителем боя между и Вагабом Вагабовым.

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