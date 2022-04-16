Дацик за 40 секунд нокаутировал Сауло Кавалери и вышел в финал гран-при PRAVDA

Теги Вячеслав Дацик Дмитрий Кудряшов бокс Вагаб Вагабов Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

15 апреля в Москве прошел вечер бокса промоушена PRAVDA, в главном событии которого состоялся полуфинал гран-при тяжеловесов.

В ринге встретились Вячеслав Дацик и Сауло Кавалери. Победу техническим нокаутом в первом раунде одержал россиянин. Бой продлился 40 секунд.

В финале гран-при Дацик подерется с победителем боя между Дмитрием Кудряшовым и Вагабом Вагабовым.

Дацик про бой с Емельяненко: «Заставлю Сашу ответить за его слова и постараюсь красиво уложить»

Менеджер Емельяненко – о бое с Дациком: «Обсуждается поединок по правилам бокса, находимся на околофинальной стадии переговоров»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные