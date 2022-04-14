Стерлинг ответил на критику Джона Маккарти: «Не понимаю, как этот парень мог определять стандарты в ММА – он же полный болван»

Чемпион UFC в легчайшем весе отреагировал на слова бывшего рефери , который остался недоволен судейским решением в его поединке с на UFC 273.

Американец победил россиянина раздельным решением судей.

«Ни в коем случае нельзя судить первый раунд так, как «Большой Глупец». Он понятия не имеет, о чем говорит. Вообще не понимаю, как этот парень мог определять стандарты в ММА — он же полный болван.

Его мнение воняет и оно отстой. Он с умным видом несет полное дерьмо, чтобы люди думали, будто он что-то понимает. У него же есть школа ММА, думаю, есть и бойцы — почему никто из них ничего не добился? Чем вообще занимается эта школа?

Пока что все его достижения ограничиваются тем, что он пытается судить людей и совершенно ошибается в критериях подсчета очков в бою.

Если у тебя есть мнение, Джон, это нормально, но это не значит, что ты прав, потому что руководствуешься критериями, оценивая бой. Так что попрошу тебя, будь тише, и позволь большим мальчикам заниматься своими делами на высочайшем уровне — делать то, чего ты никогда не сможешь достичь. Расслабься, приятель», – сказал Стерлинг.

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