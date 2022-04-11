Джон Маккарти: «Я впечатлен Стерлингом, но он никак не мог выиграть первый раунд»

Рефери и комментатор проанализировал реванш между и на 273.

«Независимо от того, что я впечатлен действиями Стерлинга в этом бою, но он никак не мог выиграть первый раунд.

Здесь все просто: Ян выбрасывал более тяжелые удары, а Стерлинг использовал умную тактику, оставаясь на дистанции и постоянно передвигаясь, но он не так много попадал.

Он выбросил несколько ударов ногами, не слишком плотных, а когда Ян начал прессинговать в конце раунда, пропустил несколько тяжелых ударов.

Можете даже не заикаться о том, что Алджо выиграл первый раунд. Но повторюсь — он показал отличный бой. Он точно выиграл второй раунд: он не нанес ущерб Яну, поэтому я понимаю, почему все они поставили 10-9, но он выиграл в доминирующей манере, и это было предельно ясно всем.

Первый, четвертый и пятый раунды были близкими, но их выиграл Ян. Второй и третий раунды забрал Стерлинг. Тем не менее, не могу сказать, что меня возмущает победа Алджо. Он провел очень умный бой, хорошо дрался и я отдаю ему должное. Он сделал все, что в его силах, чтобы сохранить титул», – сказал Маккарти.

А кто засудил Яна? Одного давно требуют уволить за неадекватные решения, второй – дебютант с крошечным опытом

Спорный момент реванша Яна и Стерлинга – первый раунд. Что там случилось и почему судьи предпочли американца?