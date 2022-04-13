Даниэль Кормье: «Даже если первый раунд отдать Яну, будет ничья, а Стерлинг сохранит титул»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье оценил судейство титульного поединка между Алджамейном Стерлингом и Петром Яном.
Американец победил россиянина раздельным решением судей и сохранил пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.
«Все решили, что исход зависел от первого раунда, но я думаю, что здесь получилась путаница. Вообще с судейством есть проблемы, отсутствует стабильность оценок.
Второй раунд должен засчитываться 10-8 в пользу Стерлинга. Любой человек с двумя глазами должен записывать его как 10-8 в пользу Алджо. Так что даже если первый раунд отдать Яну, тогда будет ничья, а Стерлинг сохранит титул. Ничего бы не изменилось.
Ян поздно включился: он взял четвертый и пятый раунды, но нельзя было позволять бить себя в первых трех и после надеяться на титул. Не думаю, что Яна обокрали», – сказал Кормье.
Подводим итог краха Яна в реванше. Стерлинг – не борец, Петр подарил оба боя, а поединка с Двалишвили лучше избегать
Марлон Вера: «Петр Ян выиграл бой у Стерлинга. Он забрал 1, 4 и 5 раунды. Нельзя победить, убегая»