Даниэль Кормье: «Даже если первый раунд отдать Яну, будет ничья, а Стерлинг сохранит титул»

Бывший чемпион в двух весовых категориях оценил судейство титульного поединка между и .

Американец победил россиянина раздельным решением судей и сохранил пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Все решили, что исход зависел от первого раунда, но я думаю, что здесь получилась путаница. Вообще с судейством есть проблемы, отсутствует стабильность оценок.

Второй раунд должен засчитываться 10-8 в пользу Стерлинга. Любой человек с двумя глазами должен записывать его как 10-8 в пользу Алджо. Так что даже если первый раунд отдать Яну, тогда будет ничья, а Стерлинг сохранит титул. Ничего бы не изменилось.

Ян поздно включился: он взял четвертый и пятый раунды, но нельзя было позволять бить себя в первых трех и после надеяться на титул. Не думаю, что Яна обокрали», – сказал Кормье.

Подводим итог краха Яна в реванше. Стерлинг – не борец, Петр подарил оба боя, а поединка с Двалишвили лучше избегать

Марлон Вера: «Петр Ян выиграл бой у Стерлинга. Он забрал 1, 4 и 5 раунды. Нельзя победить, убегая»