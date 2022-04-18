Екатерина Усик, жена чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе , рассказала, почему украинский боксер не высказывался о статусе полуострова, который в 2014 году воссоединился с Россией.

«Когда Сашу проплаченные журналисты постоянно спрашивали: «Чей Крым?», параллельно шли угрозы нашей семье.

Все знали, где я живу, а они были способны на все что угодно. Саня просто не мог высказать свою позицию.

Дошло до того, что угрожали прийти домой, найти что-то запрещенное и отдать меня в СИЗО, а детей – в детдом.

Вы же понимаете, что если бы они захотели что-то найти, то нашли! Вот вам и ответ, почему Саша ничего не мог сказать», – сказала Усик.

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Жена Усика: «Поветкин звонил Саше – рассказывал истории, что на Украине что-то не так. Как он это может знать?»