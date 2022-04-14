Григорий Дрозд: «Не вижу причин, по которым Усик и Джошуа не смогут подраться»

Бывший чемпион мира по боксу оценил вероятность отмены боя между чемпионом WBA, WBO и IBF в тяжелом весе и .

«Не вижу таких глобальных, больших проблем. У Саши в контракте прописан реванш.

Сейчас мировая ситуация немного сдвинула сроки, но я не вижу причин, по которым этот бой может не состояться. Все хотят его видеть, и я думаю, что он будет», – сказал Дрозд.

Бой Усика и Джошуа должен состояться в июне. В первом поединке в сентябре украинец победил единогласным решением судей.

Эдди Хирн: «Усик ни за что не позволит устроить бой с Джошуа в Лондоне»

Менеджер Усика – о месте и дате боя с Джошуа: «Мы обсуждаем Саудовскую Аравию. Конец июня – время, которое рассматривается»