Жена Усика: «Поветкин звонил Саше – рассказывал истории, что на Украине что-то не так. Как он это может знать?»

Екатерина Усик, жена чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика, рассказала об отсутствии поддержки российских боксеров.

«Скажу так: есть адекватные боксеры, и в русском мире они тоже есть. То, что начал нам рассказывать — он не понимает вообще ничего.

Он звонил Саше, рассказывал какие-то истории, что что-то не так у вас, что вам что-то кажется. Как он вообще может знать, что у нас?

Плюс многие отморозились, не поддержали вообще, ничего не написали. То есть в мирное время были созвоны, братское сердце, то-то. Я смотрю и думаю: «Какое братское сердце, господи боже мой?» Все карты раскрыты», – сказала Усик.

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