Усик создал благотворительный фонд Usyk Foundation

Чемпион WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе заявил об открытии благотворительного фонда Usyk Foundation.

«Дорогие друзья, всем добрый день. Моя команда и я сделали фонд, который будет помогать людям, оставшимся без жилья и нуждающимся в помощи. Мы будем помогать терробороне, воинам ВСУ.

Всем хочу пожелать здоровья, счастья и радости. Давайте молиться, и все у нас будет слава богу.

К победе – вместе», – сказал Усик.

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