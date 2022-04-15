Эдди Хирн – о бое Усика и Джошуа: «23 июля в Саудовской Аравии – это один из наших вариантов»

Боксерский промоутер Эдди Хирн заявил, что реванш между и может быть официально анонсирован в ближайшие дни.

«23 июля в Саудовской Аравии – это один из наших вариантов. Также у нас есть опции на Ближнем Востоке, в Лондоне и Лас-Вегасе.

В данный момент мы работаем над разными контрактами, общаемся с командой Усика, у которой есть веское слово по поводу места проведения боя.

Я предполагаю, что мы должны сделать анонс в течение двух недель. Естественно, договоренность о поединке уже есть, он состоится на 100 процентов», – признался Хирн.

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