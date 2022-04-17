Дэйна Уайт – о возможном бое Сехудо и Конора: «Дерьмовые разговоры в соцсетях не приведут к поединку»

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что не планирует организовывать поединок между бывшими двойными чемпионами промоушена Генри Сехудо и .

Ранее бойцы обменивались колкостями в соцсетях, а Генри прямо заявлял о желании подраться с Конором.

«Сехудо не дерется, нет, он не дерется. Знаете, Сехудо на пенсии, Генри знает, что ему нужно сделать, чтобы вернуться и получить, что он хочет.

Я имею в виду, что если дерьмовые разговоры в соцсетях не приведут к бою», – отреагировал Уайт.

Тренер Сехудо: «Triple-C в этом году превратится в C4. Можете ставить на это квартиру»

Генри Сехудо: «Готов подняться в легкий вес и подраться с Конором, если он выйдет на бой трезвым»