Генри Сехудо: «Готов подняться в легкий вес и подраться с Конором, если он выйдет на бой трезвым»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо готов подраться с Конором Макгрегором.
«Мое предложение: готов подняться в легкий вес и подраться с Конором, если он согласен выйти на бой трезвым. Если он пройдет тест, то я готов подраться с ним в категории до 155 фунтов.
Думаю, это будет честный бой. Вот такая у меня стратегия переговоров с ним», – сказал Сехудо.
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