Генри Сехудо: «Готов подняться в легкий вес и подраться с Конором, если он выйдет на бой трезвым»

Теги UFC MMA Генри Сехудо легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо готов подраться с Конором Макгрегором.

«Мое предложение: готов подняться в легкий вес и подраться с Конором, если он согласен выйти на бой трезвым. Если он пройдет тест, то я готов подраться с ним в категории до 155 фунтов.

Думаю, это будет честный бой. Вот такая у меня стратегия переговоров с ним», – сказал Сехудо.

Джейк Пол – о Коноре: «Он катится вниз, у него сломаны все конечности»

Сехудо раскритиковал тренировку Макгрегора. Конор назвал его в ответ пердуном

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные