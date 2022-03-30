Генри Сехудо: «Готов подняться в легкий вес и подраться с Конором, если он выйдет на бой трезвым»

Бывший чемпион в двух весовых категориях готов подраться с .

«Мое предложение: готов подняться в легкий вес и подраться с Конором, если он согласен выйти на бой трезвым. Если он пройдет тест, то я готов подраться с ним в категории до 155 фунтов.

Думаю, это будет честный бой. Вот такая у меня стратегия переговоров с ним», – сказал Сехудо.

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