«Ты маленький и толстый новичок с двумя нокаутами. Молчи, бомж». Конор и Сехудо устроили перепалку в твиттере

Бывшие чемпионы UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо и устроили перепалку в твиттере.

«Ты много времени уделяешь комбинациям, в то время как должен работать над заходами, сетапами и расставлением ловушек. Просто совет от величайшего», – написал Сехудо.

«Открытые удары — это финты и ловушки. Ты когда-нибудь слышал об этом? Твои бездарные уловки не заманят меня, малыш. Ты маленький и толстый новичок с двумя нокаутами в легчайшем весе. У меня их 20. В трех разных весовых. Молчи, бомж», – ответил ирландец.

Сехудо отреагировал: «У тебя в буквальном смысле нет ноги, на которой ты можешь стоять. В последний раз, когда ты выиграл бой, Кейтлин Дженнер могла мочиться стоя».

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