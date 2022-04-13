Тренер Сехудо: «Triple-C в этом году превратится в C4. Можете ставить на это квартиру»

Тренер экс-чемпиона в двух весовых категориях Генри Сехудо Эрик Албарассин рассказал о возвращении бойца в октагон.

«Величайший спортсмен в истории ММА возвращается, чтобы доказать, что он величайший. Генри нацелен на третий пояс и бой с Алексом Волкановски.

Я не знаю, почему Алекс не хочет драться с величайшим бойцом в истории, но мы все равно устроим этот бой. Если Сехудо чего-то захотел, он этого добьется. Triple-C в этом году превратится в C4. Можете ставить на это квартиру.

Наша главная цель: Алекс Волкановски. А затем мы, может быть, скинем вес и вернем себе чемпионство в легчайшем дивизионе.

У вас серьезно за этот титул будет драться ? Генри нокаутировал его за 32 секунды. Это по-прежнему пояс Сехудо, он официально не проигрывал его. Так что после того, как он расправится с Волкановски, он придет за Фанкмастером и Диллашоу», – сказал Альбарассин.

Алекс Волкановски: «Сперва Сехудо нужно с кем-то подраться, прежде чем выйти на бой за титул со мной»

Генри Сехудо: «Я могу победить Волкановски и стать тройным чемпионом. Так в чем дело, Уайт?»