Кормье – о Чимаеве: «Хамзат – самый устрашающий претендент, которого мы видели»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье назвал полусредневеса Хамзата Чимаева серьезной проблемой для топовых бойцов в 77 килограммах.

При этом комментатор UFC отметил, что все еще не уверен в победе шведского бойца над Гилбертом Бернсом.

Напомним, что поединок между Чимаевым и Бернсом состоится в ночь на 10 апреля на турнире UFC 273.

– самый устрашающий претендент, которого мы видели. Ставки на него выглядят высокими, но тут важно спросить себя – вы верите, что он выиграет? Может, он и не будет доминировать, но вы верите, что он победит Гилберта Бернса?

Не имеет значения, двукратный он фаворит, или шестикратный – подавляющее большинство склоняется к тому, что он выиграет. Но в любом случае – Хамзат устрашает.

Сейчас преждевременно говорит о том, что он нокаутирует , но он определенно станет для него серьезным вызовом», – сказал Кормье.

Кормье ставит на Чимаева в бою с Бернсом: «Я считаю, что Хамзат победит, но у него будут проблемы»

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