Александр Ракич – о Чимаеве: «Этот пацан показал сердце и жестокость, он выиграл бой с Бернсом»

Топовый полутяжеловес UFC Александр Ракич отдал должное полусредневесу , одержавшему яркую победу над .

«Этот пацан показал сердце. И он может держать удар. Онн показал жесткость. И для меня он явно выиграл тот бой.

Он оказал большое давление на Гилберта. Да, Гилберт пару раз включился, но и Хамзат тоже. Он оказывал давление, доминировал, искал борьбу, искал размен. Судьям нравится это видеть», – сказал Ракич.

Белал Мухаммад: «Люди считают Чимаева роботом или персонажем Marvel, но мы все истекаем кровью»

Джон Маккарти: «Я большой поклонник Чимаева. Но по факту он будет андердогом в бою с Усманом»