Александр Ракич – о Чимаеве: «Этот пацан показал сердце и жестокость, он выиграл бой с Бернсом»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Александр Ракич Гилберт Бернс Хамзат Чимаев Чимаев - Бернс Бокс/MMA/UFC

Топовый полутяжеловес UFC Александр Ракич отдал должное полусредневесу Хамзату Чимаеву, одержавшему яркую победу над Гилбертом Бернсом.

«Этот пацан показал сердце. И он может держать удар. Онн показал жесткость. И для меня он явно выиграл тот бой.

Он оказал большое давление на Гилберта. Да, Гилберт пару раз включился, но и Хамзат тоже. Он оказывал давление, доминировал, искал борьбу, искал размен. Судьям нравится это видеть», – сказал Ракич.

Белал Мухаммад: «Люди считают Чимаева роботом или персонажем Marvel, но мы все истекаем кровью»

Джон Маккарти: «Я большой поклонник Чимаева. Но по факту он будет андердогом в бою с Усманом»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные