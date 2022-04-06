Хамзат Чимаев: «С Усманом кончено. Кого он вообще побеждал? Он никогда не дрался с таким бойцом как я»

Шведский полусредневес UFC Хамзат Чимаев рассказал про отношение к чемпиону дивизиона .

«Усман почти на пенсии: у него не работают колени, болит спина, он перенес операции на всех частях тела. Для меня он слишком медленный, слишком старый.

Сейчас он хочет заработать денег, пока я не настиг его. Он будет избегать меня. С Усманом покончено.

В последних боях он побеждал одних и тех же ребят. Он дважды победил Колби Ковингтона, дважды Хорхе Масвидаля... Кого он вообще побеждал?

Тот же Тайрон Вудли уже не в UFC. После этого Вудли проиграл десятерым бойцам. Его победил даже ютюбер, так что я не считаю, что у Усмана были сильные соперники. Он никогда не встречался с таким бойцом как я», – сказал Чимаев.

9 апреля на UFC 273 Чимаев подерется с Гилбертом Бернсом.

Чимаев рассказал, как Конор вдохновил его начать заниматься ММА: «Если этот парень может, то почему я не могу?»

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