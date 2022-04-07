Хамзат Чимаев: «Размажу Усмана и Эдвардса за один вечер»

Шведский полусредневес UFC Хамзат Чимаев уверен в своей победе над чемпионом дивизиона и Леоном Эдвардсом.

«Все смотрят мои бои и ждут их. Именно поэтому, как и всегда, все хотят видеть мой бой больше, чем другие бои. Я — король. Я уже чемпион.

Камару Усман не хочет драться со мной. Он идет и делает операцию, потом хочет с кем-то побоксировать. Он может вылечить руку и потом заниматься чем захочет. Я не знаю.

А другие парни из топ-10 всегда ищут оправдания. Я готов. Все знают, что я чемпион».

Если они организуют бой Камару Усман – Леон Эдвардс, разве он будет кого-то волновать? Я так не думаю. Дэйна Уайт хочет устроить наш бой. Никто не знает . Усман такой же. Никто не хочет следить за ними.

Все хотят увидеть, как я размажу их обоих. Если они дадут обоих этих парней, я размажу их за один вечер!

Эдвардс почти проиграл свой последний бой Нейту Диасу, этому тощему парню. Он устал в последнем раунде. Если он устает против Диаса, что я буду делать с этим парнем? Он устанет после первой минуты. Я собираюсь нокаутировать его. Этот парень не моего уровня. Люди не хотят, чтобы я дрался с ним.

Люди хотят увидеть мой бой с Исраэлем Адесаньей. Усман уже старый, а Иззи более свежий и молодой. Думаю, он тоже хочет меня, потому что подрался уже со всеми в среднем весе. Он похож на меня — он хочет драться со всеми, и я тоже.

Я буду счастлив, если мне дадут бой с Колби Ковингтоном, но это вряд ли случится. Этот парень не хочет драться со мной. Он лучше пойдет в полицию. Дэйна Уайт будет в тюрьме, если организует нам бой», – сказал Чимаев.

9 апреля на UFC 273 Чимаев проведет бой с .

Хамзат Чимаев: «С Усманом кончено. Кого он вообще побеждал? Он никогда не дрался с таким бойцом как я»

Кормье – о Чимаеве: «Хамзат – самый устрашающий претендент, которого мы видели»