Алджамейн Стерлинг – о судействе в бое с Яном: «Я был ограблен, у меня отняли два раунда со счетом 10-8»

Чемпион UFC в легчайшем весе раскритиковал судей, обслуживавших бой против .

По мнению американца, его выступление во втором и третьем раундах было слишком доминирующим для счета 10-9 на судейских карточках.

«Просто удивительно. Я был ограблен, при самом худшем раскладе у меня отняли два раунда со счетом 10-8.

И даже если бы кто-то был достаточно сумасшедшим, чтобы посчитать первый раунд в пользу Яна, то в лучшем случае бой завершился бы ничьей. По крайней мере, такие были бы его надежды», – сказал Стерлинг.

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