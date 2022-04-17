Двалишвили – о бое с Яном: «Это возможно, но не на данном этапе»

Рейтинговый боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили заявил, что пока не планирует драться против .

«Что касается того, встретимся ли мы с Яном. Да, это возможно, но не на этом этапе. Сейчас противостояние с ним мне совершенно неинтересно.

У UFC тоже в этом пока интереса явно не будет. Вероятнее всего, я буду драться в июне, и моим противником, скорее всего, станет бывший чемпион.

Безусловно, Ян – хороший противник, Алджо это доказал. Но я не хочу использовать этот момент и вызывать на бой Яна. Алджо – мой хороший друг. Я всегда был и буду на его стороне.

Ничего личного к Яну у меня нет, я просто поддерживал своего друга. Наоборот, до сих пор насмешки были со стороны Яна», – сказал грузинский спортсмен.

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