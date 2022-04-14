Алджамейн Стерлинг: «Ян – боксерская груша, которая ждет, когда ты устанешь»

Чемпион UFC в легчайшем весе прокомментировал бойцовские навыки бывшего соперника .

На UFC 273 американец победил раздельным решением судей.

«Люди говорили: «Ян хорош во всех аспектах». Я могу ударить его, когда захочу. Ян слишком медленный для меня. Когда я даже не включил борьбу, я донес до него свой локоть.

Ян — боксерская груша, которая ждет, когда ты устанешь и попытается загнать тебя в угол, донося удары.

Если у тебя хорошая работа ног, как у меня, Мераба Двалишвили, Шона О’Мэлли, Доминика Круза или Ти Джея Диллашоу, то Яну будет непросто. Все эти ребята не будут стоять на месте и рубиться с ним.

Может быть, Ти Джей достаточно глуп, чтобы сделать это, потому что он получил слишком много урона от Кори Сэндхагена. Любой, у кого есть мозги, проанализирует мой бой против Яна и поймет, как его победить», – считает Стерлинг.

Стерлинг ответил на критику Джона Маккарти: «Не понимаю, как этот парень мог определять стандарты в ММА – он же полный болван»

Джон Маккарти: «Я впечатлен Стерлингом, но он никак не мог выиграть первый раунд»