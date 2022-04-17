Шлеменко – о подготовке Немкова к реваншу с Андерсоном: «Просто ехать в Дагестан – расплывчатая формулировка. Нужны спарринг-партнеры, похожие на Кори»

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко не считает, что тренировочный лагерь в Дагестане гарантирует Вадиму Немкову победу в реванше против Кори Андерсона.
«Да, однозначно в Дагестане сильная борьба, но тут надо подходить с точки зрения профессионального спорта.
А это значит, что надо находить спарринг-партнеров, которые похожи по манере работы на Кори Андерсона.
Если такие есть, тогда да, а если просто – надо ехать в Дагестан – это расплывчатая формулировка», – заявил спортсмен.
Шлеменко – о бое Немкова и Андерсона: «Если бы бой не признали несостоявшимся, победа была бы за Кори»
Андерсон уверен, что Немков будет уклоняться от реванша: «Уверен, что он будет тянуть настолько долго, насколько это возможно»