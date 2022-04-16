Вадим Немков – о сечке от Андерсона: «Бровь зашили, десять швов наложили»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе рассказал о своем состоянии после поединка против Кори Андерсона.

Россиянин защищал титул, однако бой финала гран-при полутяжеловесов был признан несостоявшимся из-за сечки, которую американец нанес запрещенным ударом головой.

«В Америке всегда так долго зашивают. Зашили бровь и наложили пластырь, но это не рассечение, а просто удар. А бровь зашили, десять швов наложили.

Я понял, что произошло, потому что этот звук, когда разлетается кожа, я уже знаю. Я так и думал, что ему победу не отдадут, потому что еще два раунда впереди было – это чемпионский бой», – сказал Немков.

Кори Андерсон: «Я говорил, что выйду и буду доминировать. Очень разочарован, что сломал его»

Немков не считает, что Андерсон доминировал в их поединке: «Он залеживает как одеяло, ничего сверхъестественного»