Вадим Немков – о сечке от Андерсона: «Бровь зашили, десять швов наложили»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков рассказал о своем состоянии после поединка против Кори Андерсона.
Россиянин защищал титул, однако бой финала гран-при полутяжеловесов был признан несостоявшимся из-за сечки, которую американец нанес запрещенным ударом головой.
«В Америке всегда так долго зашивают. Зашили бровь и наложили пластырь, но это не рассечение, а просто удар. А бровь зашили, десять швов наложили.
Я понял, что произошло, потому что этот звук, когда разлетается кожа, я уже знаю. Я так и думал, что ему победу не отдадут, потому что еще два раунда впереди было – это чемпионский бой», – сказал Немков.
Кори Андерсон: «Я говорил, что выйду и буду доминировать. Очень разочарован, что сломал его»
Немков не считает, что Андерсон доминировал в их поединке: «Он залеживает как одеяло, ничего сверхъестественного»