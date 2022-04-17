Шлеменко – о бое Немкова и Андерсона: «Если бы бой не признали несостоявшимся, победа была бы за Кори»

Российский ветеран ММА Александр Шлеменко поделился мнением о титульном поединке в полутяжелом дивизионе между и .

Бой был прерван в третьем раунде из-за глубокой сечки над глазом у Немкова, появившейся после запрещенного удара Андерсона.

«Первый раунд можно отдать Вадиму, а следующие два раунда однозначно Кори забрал. Что было бы дальше, сложно гадать – это же бой, тем более, бой почти в тяжелом весе.

Мне показалось, что Вадим больше делал ставку на ударную технику, на нокаут, а Кори на граунд-энд-паунд, борьбу.

Всякое могло быть, но по тому, что мы видели, однозначно выигрывал Кори. Если бы бой не признали несостоявшимся, то победа была бы за ним», – сказал Шлеменко.

Немков заявил, что перетренировался перед боем с Андерсоном: «Надо было готовиться 2-2,5 месяца, а у меня получилось пять»

Андерсон уверен, что Немков будет уклоняться от реванша: «Уверен, что он будет тянуть настолько долго, насколько это возможно»