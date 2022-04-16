Андерсон уверен, что Немков будет уклоняться от реванша: «Уверен, что он будет тянуть настолько долго, насколько это возможно»

Топовый полутяжеловес Bellator Кори Андерсон считает, что не захочет выходить против него в клетку второй раз.

16 апреля бойцы бились в финале гран-при полутяжеловесов Bellator, однако поединок был признан несостоявшимся из-за травмы россиянина.

«Я бы хотел провести реванш как можно скорее. Но мы сидели рядом у врача, и ему на месте рассечения наложили швы.

Также я предполагаю, что сломал ему орбитальную кость, поэтому он пропустит какое-то время.

Я вполне уверен, что он будет тянуть с реваншем настолько долго, насколько это возможно. Может быть, даже до 2023 года, но я надеюсь, что этого не произойдет», – сказал Андерсон.

Немков рассказал об ошибках в бою с Андерсоном: «Надо было двигаться побольше и продолжать работать в стойке»

Кори Андерсон: «Я говорил, что выйду и буду доминировать. Очень разочарован, что сломал его»