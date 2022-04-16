Немков заявил, что перетренировался перед боем с Андерсоном: «Надо было готовиться 2-2,5 месяца, а у меня получилось пять»

Теги полутяжелый вес (MMA) Bellator Кори Андерсон Вадим Немков Гран-при полутяжеловесов Bellator Bellator 277 Бокс/MMA/UFC

Чемпион полутяжелого дивизиона Bellator Вадим Немков считает, что ошибочно затянул тренировочный лагерь перед титульным поединком с Кори Андерсоном.

В ночь на 16 апреля спортсмены провели финальный поединок гран-при тяжеловесов, однако в третьем раунде поединок был прерван из-за травмы россиянина.

«Я думаю, что подготовку начал очень рано – в середине ноября. Наверное, это и сыграло со мной злую шутку.

Я до февраля чувствовал себя отлично, а в марте уже были контрольные сборы в Кисловодске, и я не мог вывезти пять раундов спаррингов почему-то.

Думаю, что просто была затяжная подготовка. Надо готовиться 2-2,5 месяца к бою, а у меня получилось пять месяцев», – признался Немков.

Кокер объяснил, почему бой Немкова и Андерсона признан несостоявшимся

Счет на карточках судей в момент остановки боя Немкова и Андерсона

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные