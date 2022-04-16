Немков заявил, что перетренировался перед боем с Андерсоном: «Надо было готовиться 2-2,5 месяца, а у меня получилось пять»

Чемпион полутяжелого дивизиона Bellator Вадим Немков считает, что ошибочно затянул тренировочный лагерь перед титульным поединком с .

В ночь на 16 апреля спортсмены провели финальный поединок гран-при тяжеловесов, однако в третьем раунде поединок был прерван из-за травмы россиянина.

«Я думаю, что подготовку начал очень рано – в середине ноября. Наверное, это и сыграло со мной злую шутку.

Я до февраля чувствовал себя отлично, а в марте уже были контрольные сборы в Кисловодске, и я не мог вывезти пять раундов спаррингов почему-то.

Думаю, что просто была затяжная подготовка. Надо готовиться 2-2,5 месяца к бою, а у меня получилось пять месяцев», – признался Немков.

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