Кори Андерсон: «Если бы я не сказал, что ударил Немкова головой, то стал бы чемпионом»

Теги полутяжелый вес (MMA) Bellator Кори Андерсон Вадим Немков Гран-при полутяжеловесов Bellator Bellator 277 Бокс/MMA/UFC

Топовый полутяжеловес Bellator Кори Андерсон заявил, что считает себя победителем поединка против Вадима Немкова.

Напомним, что бой за титул в 93 килограммах признан несостоявшимся из-за травмы россиянина (сечка над глазом), вызванной запрещенным ударом американца.

«Тренеры кричали мне: «Вперед, вперед, вперед». Я прижимался головой к его груди и слышал, как он задыхается. Я знал, что в четвертом раунде переведу его на землю и финиширую.

Но я хороший спортсмен, поэтому сам спас его. Я почувствовал, как мы столкнулись головами, но рефери говорил: «Продолжайте, продолжайте».

Я сказал, что ударил его головой, поэтому рефери и остановил бой. Если бы я не говорил об этом, то за три секунды все бы закончилось, и я стал бы чемпионом», – сказал Андерсон.

Кори Андерсон: «Если Немков допустит ошибку в начальных раундах, то я воспользуюсь этим шансом и одержу досрочную победу»

Немков не считает, что Андерсон доминировал в их поединке: «Он залеживает как одеяло, ничего сверхъестественного»

 

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