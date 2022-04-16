Вадим Немков – о втором бое с Андерсоном: «Спасибо Господу, не потеряли пояс. Вернемся сильнее и одержим победу»

Теги полутяжелый вес (MMA) Bellator Кори Андерсон Вадим Немков Гран-при полутяжеловесов Bellator Bellator 277 Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков высказался о втором поединке против Кори Андерсона.

Бойцы встретились в клетке 16 апреля, однако поединок был признан несостоявшимся из-за сечки над глазом Немкова, появившейся после запрещенного удара Андерсона.

«Я расстроен, потому что, во-первых, опять с ним драться. А во-вторых, пять месяцев готовился, но это ни к чему не привело.

Но спасибо Господу за то, что получилось, как есть. Пояс не потеряли. Думаю, вернемся сильнее и одержим победу», – сказал Немков.

Немков не считает, что Андерсон доминировал в их поединке: «Он залеживает как одеяло, ничего сверхъестественного»

Бой Немкова и Андерсона на Bellator 277 признан несостоявшимся

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