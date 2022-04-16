Немков рассказал об ошибках в бою с Андерсоном: «Надо было двигаться побольше и продолжать работать в стойке»

Чемпион полутяжелого дивизиона Bellator Вадим Немков рассказал, какие просчеты допустил в финале гран-при против .

Бой был остановлен в третьем раунде и признан несостоявшимся, а на карточках судей по итогам двух пятиминуток была зафиксирована ничья.

«Надо двигаться было побольше. Сам полез в третьем раунде бороться. Надо было разорвать дистанцию и продолжать работать в стойке.

Еще два раунда – открылось бы второе дыхание. Кори тоже подустал, и я это чувствовал. Он не особо часто наносил удары, и их плотность не особо чувствовалась.

Еще было два чемпионских раунда, так что неизвестно, как все могло пойти», – сказал Немков.

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