Счет на карточках судей в момент остановки боя Немкова и Андерсона

В Сан-Хосе (Калифорния) завершился турнир Bellator 277. В со-главном событии вечера зрители увидели бой за титул в полутяжелом весе между и Кори Андерсеном.

Поединок был остановлен в третьем раунде и признан несостоявшимся из-за столкновения головами, которое привело к сечке над глазом у россиянина.

До третьего раунда на карточках всех судей была ничья. Рефери Дерек Клири, Рон Маккарти и Майкл Белл отдав Немкову победу в первом раунде (10-9), а Андерсону – во втором (9-10).

Бой Немкова и Андерсона на Bellator 277 признан несостоявшимся

Взвешивание Bellator 277: Немков легче Андерсона, Фрейре тяжелее Макки