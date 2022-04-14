Андрей Корешков: «Немкову нужно побеждать Андерсона досрочно. Все-таки весь мир на нас обозлился»

Теги MMA полутяжелый вес (MMA) Bellator Кори Андерсон Вадим Немков Гран-при полутяжеловесов Bellator Bellator 277 Бокс/MMA/UFC

Российский боец Андрей Корешков поделился ожиданиями от боя Вадима Немкова и Кори Андерсона в финале Гран-при полутяжеловесов Bellator.

«Нужно ли Немкову побеждать досрочно, чтобы снимать все вопросы? Я считаю, что да, конечно.

Если бой будет приблизительно равный, в этом судействе, возможно, будет предвзятое отношение не в сторону России. Все-таки весь мир на нас обозлился. К сожалению, имеем такую ситуацию.

В лучшем случае, выиграть досрочно. Либо настолько убедительно, чтобы не к чему было придраться», – считает Корешков.

Бой Немкова и Андерсона состоится 16 апреля на Bellator 277.

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