Андрей Корешков: «Немкову нужно побеждать Андерсона досрочно. Все-таки весь мир на нас обозлился»

Российский боец Андрей Корешков поделился ожиданиями от боя и в финале полутяжеловесов Bellator.

«Нужно ли Немкову побеждать досрочно, чтобы снимать все вопросы? Я считаю, что да, конечно.

Если бой будет приблизительно равный, в этом судействе, возможно, будет предвзятое отношение не в сторону России. Все-таки весь мир на нас обозлился. К сожалению, имеем такую ситуацию.

В лучшем случае, выиграть досрочно. Либо настолько убедительно, чтобы не к чему было придраться», – считает Корешков.

Бой Немкова и Андерсона состоится 16 апреля на 277.

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