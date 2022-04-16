Кори Андерсон: «Я говорил, что выйду и буду доминировать. Очень разочарован, что сломал его»

Топовый боец полутяжелого веса Bellator Кори Андерсон поделился мыслями после поединка против в финале гран-при дивизиона.

Поединок был признан несостоявшимся из-за глубокой сечки над глазом у Немкова после столкновения головами.

«Я очень разочарован, тем более, что я его сломал. Вы не можете сказать, что я не выигрывал бой, когда произошло столкновение головами. Но что есть, то есть.

Я хотел сделать то, что должен был сделать. Я говорил, что выйду и буду доминировать. Он не может справиться с моей борьбой и граунд-энд-паундом», – сказал Андерсон.

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