Андерсон про бой с Немковым: «Миллион долларов это круто, но мне нужен чемпионский пояс»

Полутяжеловес Bellator Кори Андерсон поделился ожиданиями от боя с чемпионом Вадимом Немковым в финале .

«Миллион долларов это круто, я смогу многое себе позволить и купить своей семье, но мне нужен чемпионский пояс.

В конце концов, я хочу громко заявить, что я лучший в мире, чтобы все те, кто во мне сомневались, разом притихли.

У меня были свои взлеты и падения, люди ставили на моей карьере крест, но я реанимировал карьеру, полностью изменив свой взгляд на бойцовскую игру. Теперь это для меня не бойцовская игра, а бойцовский бизнес.

Я стал бизнесменом – голодным, серьезным и расчетливым. Я больше не переживаю по пустякам – я выхожу, делаю свою работу, и ухожу с чувством выполненного долга. Когда я подхожу к делу серьезно, и делаю то, что должен, я неуязвим», – сказал Андерсон.

Бой Андерсона и Немкова состоится 15 апреля в Сан-Хосе на Bellator 277.

Немков про бой с Андерсоном: «Были какие-то подводные камни, но в итоге поединок решили оставить»

Дуэль взглядов Вадим Немков – Кори Андерсон