Немков не считает, что Андерсон доминировал в их поединке: «Он залеживает как одеяло, ничего сверхъестественного»

Теги полутяжелый вес (MMA) Bellator Кори Андерсон Вадим Немков Гран-при полутяжеловесов Bellator Bellator 277 Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков рассказал о сильных сторонах Кори Андерсона, с которым россиянин бился в финале гран-при промоушена.

Поединок был остановлен и признан несостоявшимся из-за запрещенного удара головой, который нанес американец.

«Андерсон просто потехничнее, чем Фил Дэвис, и около клетки работает, а в партере ничего такого не делает. Просто залеживает, как одеяло.

Ничего такого сверхъестественного нет. В стойке с ним работать можно, а в борьбе он, конечно, неудобный и техничный», – сказал Немков.

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