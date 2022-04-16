Немков не считает, что Андерсон доминировал в их поединке: «Он залеживает как одеяло, ничего сверхъестественного»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе рассказал о сильных сторонах , с которым россиянин бился в финале гран-при промоушена.

Поединок был остановлен и признан несостоявшимся из-за запрещенного удара головой, который нанес американец.

«Андерсон просто потехничнее, чем Фил Дэвис, и около клетки работает, а в партере ничего такого не делает. Просто залеживает, как одеяло.

Ничего такого сверхъестественного нет. В стойке с ним работать можно, а в борьбе он, конечно, неудобный и техничный», – сказал Немков.

Бой Немкова и Андерсона на Bellator 277 признан несостоявшимся

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