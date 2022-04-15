Взвешивание Bellator 277: Немков легче Андерсона, Фрейре тяжелее Макки

В Сан-Хосе (Калифорния) в ночь на 16 апреля состоится турнир 277.

В главном поединке вечера чемпион полулегкого веса Эй Джей Макки подерется с Патрисио Фрейре.

В со-главном событии турнира пройдет финал гран-при полутяжеловесов и бой за титул между Вадимом Немковым и Кори Андерсеном.

Перед началом турнира состоялась церемония взвешивания:

Эй Джей Макки (65,5 кг) против Патрисио Фрейре (65,59 кг); (92,71 кг) против (92,99 кг);

Адли Эдвардс (67,86 кг) против Аарона Пико (67,77 кг); Тимоти Джонсон (117,93 кг) против Линтона Васселла (108,68 кг);

Гастон Боланос (65,5 кг) против Дэниела Кэри (65,68 кг); Раким Кливленд (108,23 кг) против Тайрелла Форчуна (117,03 кг); Рафаэль Карвальо (93,44 кг) против (93,17 кг).

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