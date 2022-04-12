Вадим Немков: «То, что Андерсон дрался с сильными бойцами в UFC, меня только мотивирует»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков поделился ожиданиями от боя с Кори Андерсоном в финале .

«Я хочу выиграть этот бой и доказать всем, что я лучший в своем дивизионе. И хочу выиграть миллион долларов.

Этот Гран-при и каждый его бой для меня очень важны. Для меня очень важна красивая победа, и каждый бой, это новый виток в карьере, так что нужно выигрывать, и побеждать достойных соперников.

Как я уже сказал, это для меня большой бой, и то, что Кори дрался с сильными бойцами в UFC, меня только мотивирует», – сказал Немков.

Бой Немкова и Андерсона состоится 15 апреля на Bellator 277 в Сан-Хосе.

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