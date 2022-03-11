Промоутер Эдди Хирн ответил на слова Владимира Кличко, призвавшего не допустить россиянина Дмитрия Бивола к поединку против Сауля Альвареса.
«Я понимаю все стороны этого спора. Мы будем следовать правилам санкционирующих органов и боксерских организаций.
Есть много санкций, связанных с отсутствием флага, национального гимна и так далее. Если говорить о нас, о прекращении нашего бизнеса с российскими трансляторами, то это другая ситуация.
Я понимаю, что это очень чувствительная тема, но мы двигаемся к этому бою, и я желаю Дмитрию всего самого лучшего», – сказал Хирн.
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