Промоутер Эдди Хирн ответил на слова , призвавшего не допустить россиянина к поединку против .

«Я понимаю все стороны этого спора. Мы будем следовать правилам санкционирующих органов и боксерских организаций.

Есть много санкций, связанных с отсутствием флага, национального гимна и так далее. Если говорить о нас, о прекращении нашего бизнеса с российскими трансляторами, то это другая ситуация.

Я понимаю, что это очень чувствительная тема, но мы двигаемся к этому бою, и я желаю Дмитрию всего самого лучшего», – сказал Хирн.

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