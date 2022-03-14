Эдди Хирн: «Канело – величайший боксер современности, он будет биться с лучшим полутяжеловесом мира Дмитрием Биволом»

Британский боксерский промоутер Эдди Хирн высказался об абсолютном чемпионе мира в суперсреднем весе Сауле Альваресе и его ближайшем оппоненте Дмитрие Биволе, чемпионе мира в полутяжелом весе по версии WBA.

«Канело – величайший боксер современности, да вы только посмотрите на его резюме: два боя с Головкиным, поединок за титул в среднем весе с Дэниэлом Джейкобсом.

А прямо сейчас Канело снова переходит в другую категорию ради боя, по моему мнению, против лучшего полутяжеловеса мира Дмитрия Бивола.

Перед нами выдающийся чемпион, переживающий свои лучшие годы, и готовый к шансу всей жизни – сразиться с королем P4P Саулем Альваресом», – заявил Хирн.

Эдди Хирн – о бое Канело и Бивола: «Мы не знаем, что произойдет завтра. Посмотрим, к чему это нас приведет»

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