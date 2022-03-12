Эдди Хирн – о бое Канело и Бивола: «Мы не знаем, что произойдет завтра. Посмотрим, к чему это нас приведет»

Боксерский промоутер Эдди Хирн в очередной раз высказался о возможном срыве боя за титул в полутяжелом весе по версии WBA между россиянином и Саулем Альваресом, абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.

«Мы просто не знаем, что произойдет сегодня или завтра. Например, если американское правительство решит, что все россияне должны покинуть страну.

Во многих сферах нашего бизнеса мы пока решили прекратить деятельность в России. Но когда мы говорим о личностях, то это немного другое. Посмотрим, к чему это нас приведет», – признался Хирн.

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