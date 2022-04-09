Уайт про нападение Масвидаля на Ковингтона: «Колби нес чепуху о его детях и жене. Вы думали, что он этого не сделает?»

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал нападение на возле ресторана в Майами.

«Я никогда не закрывал глаза на бойцов, которые дерутся на улице или творят подобное дерьмо.

Но, с одной стороны, когда ты имеешь дело с парнями вроде Масвидаля и начинаешь говорить о его семье, это переходит на другой уровень.

Если ты говоришь о семье и выходишь из ресторана, то тебе лучше быть готовым к тому, что такой парень, как Хорхе, набросится на тебя.

Кого-то это шокировало? Ковингтон нес чепуху о его детях и жене. Вы думали, что он этого не сделает? Конечно же, сделает», – сказал Уайт.

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