Чимаев хочет бой с Колби: «Если он не вызовет полицию, то буду рад снести ему лицо»

Перспективный полусредневес UFC Хамзат Чимаев заявил, что заинтересован в претендентском поединке против , занимающему первое место в списке полусредневесов.

«Если этот парень не вызовет полицию, а Дана Уайт не отправится в тюрьму, я буду более чем рад с ним подраться и снести ему лицо. Я его нокаутирую», – сказал Хамзат.

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