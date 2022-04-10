Чимаев хочет бой с Колби: «Если он не вызовет полицию, то буду рад снести ему лицо»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Перспективный полусредневес UFC Хамзат Чимаев заявил, что заинтересован в претендентском поединке против Колби Ковингтона, занимающему первое место в списке полусредневесов.

«Если этот парень не вызовет полицию, а Дана Уайт не отправится в тюрьму, я буду более чем рад с ним подраться и снести ему лицо. Я его нокаутирую», – сказал Хамзат.

Хамзат Чимаев – о победе над Бернсом: «Я в крови, я устал, я чувствую боль. Люблю это дерьмо»

Чимаев – о Бернсе: «Он чертовски жесткий парень, не знал, что он настолько жесткий»

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