Стерлинг про Уайта: «Он не любит таких грепплеров, как я, если только вы не Хабиб»

Чемпион UFC в легчайшем весе отреагировал на слова президента промоушена Дэйны Уайта, который выразил несогласие с судейским решением в его бою с .

Американец победил россиянина раздельным решением судей на UFC 273.

«Дэйна всегда будет поливать меня грязью. Именно это он и делает. Особенно после первого боя, потому что он был уверен, что у меня нет шансов в реванше.

Отстойно, что он списал меня со счетов, невзирая на мои достижения в спорте и его организации, но меня это не сильно беспокоит. Настало время переживать ему, потому что для всех очевидно — он не знает, как судить бой, что и продемонстрировал.

Возможно, он позволил эмоциям взять верх, потому что был заинтересован в победе Яна, а я разрушил его планы.

Всякий раз, когда мы разговариваем, Дэйна очень искренен со мной, но когда дело доходит до боев, он не любит таких грепплеров, как я, если только вы не , – сказал Стерлинг.

Дэйна Уайт раскритиковал решение отдать победу Стерлингу: «Судьи провалились. У меня получилось 3-2 по раундам в пользу Яна»

Даниэль Кормье: «Даже если первый раунд отдать Яну, будет ничья, а Стерлинг сохранит титул»