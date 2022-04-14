Стерлинг про Уайта: «Он не любит таких грепплеров, как я, если только вы не Хабиб»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг отреагировал на слова президента промоушена Дэйны Уайта, который выразил несогласие с судейским решением в его бою с Петром Яном.
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«Дэйна всегда будет поливать меня грязью. Именно это он и делает. Особенно после первого боя, потому что он был уверен, что у меня нет шансов в реванше.
Отстойно, что он списал меня со счетов, невзирая на мои достижения в спорте и его организации, но меня это не сильно беспокоит. Настало время переживать ему, потому что для всех очевидно — он не знает, как судить бой, что и продемонстрировал.
Возможно, он позволил эмоциям взять верх, потому что был заинтересован в победе Яна, а я разрушил его планы.
Всякий раз, когда мы разговариваем, Дэйна очень искренен со мной, но когда дело доходит до боев, он не любит таких грепплеров, как я, если только вы не Хабиб», – сказал Стерлинг.
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