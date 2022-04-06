Александр Усик: «Братья Кличко поддержали меня в том, что я уехал из Украины тренироваться к бою с Джошуа»

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Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Александр Усик рассказал, как братья Кличко отреагировали на его желание покинуть Украину ради подготовки к реваншу с Энтони Джошуа.

«Будучи маленьким парнем, я смотрел их по телевизору. Потом я с ними познакомился, потом представлял компанию.

Сейчас у нас хорошие, дружеские отношения и с Владимиром, и с Виталием. Мы созваниваемся, поддерживаем друг друга и в хорошие, и в плохие времена.

С ними очень приятно общаться. Они достаточно умные ребята. Все замечательно.

И Владимир, и Виталий поддержали меня в том, что я уехал тренироваться, несмотря на то, что это было очень трудным решением. Но я его принял, и в данный момент начал подготовку к реваншу с Джошуа», – сказал Усик.

Реванш Усика и Джошуа может состояться в июне в Саудовской Аравии.

Менеджер Усика – о месте и дате боя с Джошуа: «Мы обсуждаем Саудовскую Аравию. Конец июня – время, которое рассматривается»

Усик – о первом бое с Джошуа: «Пересматривал его раз 8-9, каждый раз записывал в книжку свои ошибки»

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