Александр Усик: «После поединка с Джошуа мы будем уже говорить о Фьюри»

Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Александр Усик ответил на вопрос о возможном поединке с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

«Мне нужно хорошо поработать в лагере, чтобы показать то, на что я способен и то, что я могу. После поединка с мы будем уже говорить о Тайсоне Фьюри.

Сейчас я хочу максимально сконцентрироваться на своей подготовке, потому что в моей голове знакомые, которые остались на Украине.

Я постараюсь максимально отключиться от этих мыслей, чтобы хорошенько подготовиться и в очередной раз прославить Господа Бога моего Иисуса Христа и мою страну. А после этого мы поговорим о других поединках», – сказал Усик.

Бой Усика и Джошуа запланирован в июне.

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