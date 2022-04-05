Менеджер Усика – о месте и дате боя с Джошуа: «Мы обсуждаем Саудовскую Аравию. Конец июня – время, которое рассматривается»

Александр Красюк, менеджер чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика, заявил, что в ближайшее время должно стать известно о месте проведения и точной дате боя против .

«На протяжении следующих двух недель мы ожидаем окончательно согласовать детали. В данный момент мы обсуждаем Саудовскую Аравию в качестве места проведения боя.

Конец июня – это время которое мы сейчас рассматриваем. Многое зависит от того, насколько быстро мы сможем подписать бумаги», – сказал промоутер.

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