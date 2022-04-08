Бой Усика и Джошуа может состояться 23 июля (Дэн Рафаэль)

Журналист Дэн Рафаэль назвал вероятную дату проведения реванша между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и .

Поединок может пройти 23 июля. Ранее сообщалось, что бой состоится 25 июня.

Напомним, что первый поединок между Усиком и Джошуа состоялся осенью 2021 года и завершился победой Александра единогласным решением судей.

Александр Усик: «После поединка с Джошуа мы будем уже говорить о Фьюри»

Менеджер Усика – о месте и дате боя с Джошуа: «Мы обсуждаем Саудовскую Аравию. Конец июня – время, которое рассматривается»