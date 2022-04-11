Александр Емельяненко: «У Яна украли победу, нет сомнений. Даже Уайт дал 3-2 в пользу Петра»

Российский боец считает, что победил в реванше на 273.

Напомним, Ян проиграл раздельным решением судей.

«У Петра украли победу, нет сомнений. Даже Дэйна Уайт дал 3-2 в пользу Яна. Опустим вообще первый раунд, в оставшихся очевидна качественная разница между «победными» раундами Стерлинга и победными раундами Петра.

Стерлинг в своих раундах просто садился рюкзаком и не причинял урон, в лучшем случае тратил силы Яна на попытки выйти из захвата, при том что Петр еще и атаковал из данной позиции. А раунды Яна проходили в постоянной атаке и движении вперед.

Поэтому даже по итогам четырех раундов считаю, что победа за Петром из-за качественной разницы ведения поединка. А уж если первый раунд добавить, то все еще более очевидно», – считает Емельяненко.

Сергей Харитонов: «Советую Яну не болтать, а больше тренироваться»

А кто засудил Яна? Одного давно требуют уволить за неадекватные решения, второй – дебютант с крошечным опытом