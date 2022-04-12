Марлон Вера: «Петр Ян выиграл бой у Стерлинга. Он забрал 1, 4 и 5 раунды. Нельзя победить, убегая»

Боец UFC Марлон Вера прокомментировал победу чемпиона легчайшего дивизиона в бою с .

Американец одержал победу на UFC 273 раздельным решением судей.

«Петр Ян выиграл бой. Он забрал 1, 4 и 5 раунды. 2 и 3 раунды остались за Стерлингом. Как можно вообще отдать первый раунд Стерлингу? Нельзя выиграть бой, убегая. Он же не отходил назад и контратаковал Яна.

Одно дело уходить от соперника, другое — убегать. Когда двое судей отдали победу Стерлингу, я подумал: «Как можно так выиграть бой? Он ведь выбрасывал удар ногой и убегал».

Я действительно считаю, что Ян выиграл бой, но это нельзя назвать ограблением. Бой был близким, Яна контролировали на земле. Сейчас Яну нужно подраться с кем-то еще и дать другим бойцам побороться за титул», – считает Вера.

А кто засудил Яна? Одного давно требуют уволить за неадекватные решения, второй – дебютант с крошечным опытом

Спорный момент реванша Яна и Стерлинга – первый раунд. Что там случилось и почему судьи предпочли американца?